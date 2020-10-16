الإنتاج الحربي تنعى أرملة العصار: ندعو الله أن يلهم الأسرة الصبر

أصدرت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، نعيا رسميا للدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، التي وافتها المنية أمس.

بدأت الوزارة نعيها بالآية القرآنية القائلة: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وقالت الوزارة، في نعيها الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل: "تنعى وزارة الإنتاج الحربي وقطاعاتها، والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة ببالغ الحزن والآسي الدكتورة صفاء العصار، حرم الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق".

وتابعت: "وندعو الله عز وجل أن يلهم الأسرة الصبر والسلوان".

يذكر أن عدد من الوزراء والمسؤولين، تقدموا جنازة الدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقب أداء صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، اليوم.

وترقد "الفقيدة" بجوار شريك عمرها في المدافن القريبة من "المسجد"، وذلك عقب فراقهما بـ3 أشهر فقط، عقب وفاة "العصار" بعد أزمة صحية ألمت به.

كانت "أرملة العصار"، قد توفيت مساء أمس، بعدما تدهورت حالتها الصحية عقب وفاة شريك حياتها.

وأجريت صلاة الجنازة من مسجد المشير طنطاوي، لتُشيع إلى مثواها الأخير بجوار "الفقيد".

حضر الجنازة عدد من الأهل والأقارب وأصدقاء الأسرة، وزملاء الفريق العصار السابقين سواء خلال فترة عمله بالمؤسسة العسكرية ووزارة الإنتاج الحربي، أو في الحكومة.

ونعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء العصار، زوجة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، التي رحلت عن عالمنا، قائلة: "فقدنا سيدة مصرية عظيمة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".