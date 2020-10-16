قرينة الرئيس تنعى أرملة الفريق الراحل محمد العصار: فقدنا سيدة عظيمة

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، زوجة المرحوم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق.

وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، "أنعى ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء العصار، زوجة المرحوم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، التي رحلت عن عالمنا، اليوم، فقد فقدنا سيدة مصرية عظيمة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

توفيت الدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، الذي وافته المنية قبل 3 أشهر.

كانت الفقيدة قد تأثرت بشدة عقب وفاة "العصار"، لتتدهور حالتها الصحية حتى وافتها المنية.

ومن المقرر أن تتم صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، لتُشيع إلى مثواها الأخير بجوار "الفقيد".