بين 150 ترشيحا.. اسم "العصار" يزين الدفعة الثانية لـ"تأهيل التنفيذيين"

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن أنه تم اختيار اسم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وجاءت عملية اختيار اسم الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين تحت إشراف الاكاديمية مع لجنة من أعضاء البرنامج واستغرقت 12 ساعة.

وحظيت عملية اختيار اسم الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بأجواء إيجابية بين المشاركين، ومنافسة قوية على 150 اسما من الأسماء تم تصنيفها وتصفيتها على مراحل متعددة إلى 90 اسما، تم التصويت عليها ليصل العدد إلى 64 اسما مرورا إلى 16 اسما.

وتضمنت الأسماء المرشحة: الفريق محمد العصار، والشهيد أحمد المنسي، وحورس، وأحفاد الفراعنة، وطلعت حرب، وعلي مبارك، ورواد التغيير، وبداية، وحلم وطن، وتحيا مصر، وجيش مصر التنفيذي، وحكاية حلم.

وبعد التصويت، ووفقا لنتائج التصويت، تم اختيار اسم الفريق محمد العصار ليكون اسما للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

ورحل الفريق محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي يوم الاثنين 6 يوليو، عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وتولى العصار منصبه كوزير للإنتاج الحربي في سبتمبر 2015 واستمر فيه حتى وفاته.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

يتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة.

يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

ويحدد البرنامج عددا من متطلبات التسجيل والالتحاق، أبرزها: أن يكون المتقدم مواطنا مصريا ويكون عمره بين 30 و45 عاماً ويتمتع بحسن السير والسلوك وحاصلاً على شهادة جامعية بجانب شهادة تويفل من الاميديست بدرجة 450 على الأقل أو شهادة أيلتس من المركز الثقافى البريطانى بدرجة 4.5 على الأقل.

كما يجب أن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو من العاملين فى الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والعاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام أو الهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة.