عقب 3 أشهر من فراقهما.. "أرملة العصار" ترقد إلى جواره

تقَّدم عدد من الوزراء والمسؤولين، منذ قليل، جنازة الدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقب أداء صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وسترقد "الفقيدة" بجوار شريك عمرها في المدافن القريبة من "المسجد"، وذلك عقب فراقهما بـ3 أشهر فقط، عقب وفاة "العصار" بعد أزمة صحية ألمت به.

كانت "أرملة العصار"، قد توفيت مساء أمس، بعدما تدهورت حالتها الصحية عقب وفاة شريك حياتها.

وأجريت صلاة الجنازة من مسجد المشير طنطاوي، لتُشيع إلى مثواها الأخير بجوار "الفقيد".

حضر الجنازة عدد من الأهل والأقارب وأصدقاء الأسرة، وزملاء الفريق العصار السابقين سواء خلال فترة عمله بالمؤسسة العسكرية ووزارة الإنتاج الحربي، أو في الحكومة.

كانت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد نعت ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء العصار، زوجة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، التي رحلت عن عالمنا، قائلة: "فقدنا سيدة مصرية عظيمة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".