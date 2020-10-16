شراسة الموجة الثانية من كورونا تفرض على أوروبا "تقييد الحياة" في الشتاء

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، الضوء على عودة ارتفاع عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في العديد من البلدان الأوروبية، ما دفع سلطاتها إلى إعادة فرض قيود مؤلمة على أوجه الحياة العامة بشكل كبير للسيطرة على الجائحة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

في ألمانيا وجمهورية التشيك وبولندا، سجلت الإصابات مستويات قياسية يومية أمس الخميس، بينما فرضت فرنسا حظر تجول على أكبر مدنها وواجه سكان لندن قيودًا جديدة على التواصل الاجتماعي داخل منازلهم.

واعتبرت الصحيفة، تعليقا على ذلك، أن عودة ظهور الفيروس من جديد في أوروبا يمثل نكسة كبيرة لقارة نجحت إلى حد كبير في خفض معدلات الإصابة إلى مستويات مكن السلطات من التحكم في تفشي الجائحة خلال الصيف، بعد تنفيذ عمليات إغلاق صارمة في مطلع العام الجاري.

وقال جوناس شميدت شاناسيت، عالم الفيروسات في معهد برنارد نوخت في مدينة هامبورج الألمانية:"إن أجزاء من أوروبا فقدت بالفعل السيطرة على الجائحة، حيث لم تعد السلطات قادرة على احتواء انتشار الفيروس".

وأبلغت ألمانيا، التي نجت من الوباء حتى الآن بشكل أفضل من جيرانها، عن 7334 حالة إصابة جديدة صباح اليوم، وهو رقم قياسي جديد تسجله ألمانيا منذ ظهور الجائحة على أراضيها.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير: "إن التحدي الحاسم الذي نواجهه- ليس فقط في ألمانيا ولكن في أوروبا بأسرها- هو ما إذا كان بإمكاننا كسر ديناميكية الموجة الثانية والتمتع بحياة أكثر هدوءًا".

كذلك، كشفت المملكة المتحدة وهولندا وإسبانيا والبرتغال وجمهورية التشيك عن قيود جديدة متعلقة بالفيروس هذا الأسبوع.

حتى تحولت الأنظمة الصحية في جميع أنحاء القارة إلى وضع الأزمة؛ حيث بدأت أجنحة المستشفيات بالامتلاء بمرضى كورونا، وزادت المخاوف من احتمال امتلاء المرافق الطبية عن بكرة أبيها، أو أن كثرة الحالات الجديدة تعرقل جهود فرق التتبع والتعقب المكلفة بوقف سلاسل انتقال الفيروس.بدوره، رحب رئيس مكتب أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج بالإجراءات الجديدة، ووصفها بأنها "ضرورية للغاية" لإنقاذ الأرواح.

وقال كلوج: "إن الرسالة الموجهة إلى الحكومات هي، ألا تتردد في اتخاذ إجراءات قد تكون صغيرة نسبيًا لتجنب الإجراءات المؤلمة التي اضطررنا إليها في موجة الفيروس الأولى".وكتبت "فاينانشيال تايمز" في هذا الشأن، إن حالات الإصابة بالفيروس أخذت في الارتفاع بعد أن خففت الحكومات الأوروبية عمليات الإغلاق خلال الصيف لإنعاش الاقتصادات التي تضررت بشدة من القيود الأولى.. لكن خبراء الصحة العامة يقولون إن الأوروبيين تخلوا عن حذرهم، وأصبحوا يقضون عطلاتهم في الخارج بأعداد كبيرة، متجاهلين قواعد التباعد الاجتماعي، ويتجمعون في مجموعات كبيرة لتناول الطعام والشراب والتواصل الاجتماعي.

نظام جديد لقيود كورونا في بريطانيا من 3 مستويات

وأعلنت بريطانيا عن نظام جديد من ثلاثة مستويات للقيود المتعلقة بفيروس كورونا يتضمن مستوى "متوسط" و"مرتفع" و"مرتفع للغاية"، من حيث معدل الإصابات المحلية. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني الاثنين الماضي، إنه يرغب في تبسيط وتوحيد معيار القواعد في أنحاء البلاد مع تجنب فرض إغلاق كامل مرة أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أن فرض إغلاق كامل مرة ثانية، كإغلاق المدارس والأعمال التجارية وحث المواطنين على المكوث في المنازل، لن يكون المسار الصحيح الذي يجب أن نسلكه.

مدن فرنسا تستعد لفرض حظر التجوال

وفي فرنسا، تستعد باريس وضواحيها، إضافة إلى 8 مدن كبرى أخرى في حالة تأهب قصوى، لحظر تجول يبدأ منتصف ليل الجمعة السبت بعدما سجّلت البلاد أكثر من 30 ألف إصابة في 24 ساعة وهو رقم قياسي.

بالنسبة إلى ليون وليل وتولوز ومونبلييه وسانت إتيان وإيكس مرسيليا وروان وجرينوبل بالإضافة إلى إيل دو فرانس، والتي يبلغ مجموع سكانها 20 مليون نسمة، قررت الحكومة فرض حظر تجول اعتبارا من منتصف ليل الجمعة- السبت "لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع" أو حتى "أكثر من ذلك إذا وافق البرلمان"، بحسب ما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح رئيس الوزراء جان كاستيكس أنه من منتصف ليل الجمعة السبت، سيكون "كل شخص في منزله من الساعة 21,00 حتى الساعة 6,00" في المناطق المعنية، باستثناء بعض الاشخاص الذين لديهم تصريح بالخروج، مثل الذهاب إلى العمل أو إلى المستشفى.

وسيكون التصريح، كما كانت الحال أثناء فترة الإغلاق، إلزاميا ومتاحا على الموقع الإلكتروني للحكومة، وإلا فسيتم فرض غرامة قدرها 135 يورو على المخالفين.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت أوروبا أعلى عدد أسبوعي من الإصابات بكورونا منذ بدء الوباء، مع ما يقرب من 700 ألف حالة جديدة، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

مع ذلك، أكدت الصحيفة البريطانية أن الحكومات الأوروبية ابتعدت حتى الآن عن الإجراءات الصارمة مثل إغلاق المدارس أو إعادة فرض الإغلاق على مستوى البلاد، خوفًا من إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصادات التي لا تزال تكافح للخروج من حالة الركود.وبدلا من ذلك، أمروا بحظر التجول وإغلاق الحانات والمطاعم وفرض قيود على التجمعات الاجتماعية. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه الإجراءات المحدودة ستكون كافية لتسوية المنحنى الحالي، على حد قول الصحيفة.