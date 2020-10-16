أستاذ اقتصاد: 300 مليون دولار مهدرة سنويا بسبب الزحام المروري

قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن اهتمام الدولة مؤخرا بقطاع الطرق، يتم على جانبين من خلال الاهتمام بالمدن الجديدة والتطوير في المدن القديمة، والقيادة السياسية تضع يدها على المشكلات الحقيقية التي تواجها الاقتصاد المصري.

وأضاف "شاكر" في مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "extra news"، أن مصر مصنفة في المركز الخامس على العالم في درجة الازدحام المروري، ويقضي فيها الفرد 50 دقيقة أعلى المتوسط العالمي.

ولفت، إلى أن البنك الدولي، أعلن منذ أكثر من عام، أن الازدحام المروري في مصر، يؤدي إلى تكاليف تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويا مهدرة، ووصف القاهرة بأنها جراج كبير، لذا وجب وجود توسيعات في المدن الجديدة، وتطوير المدن التقليدية القديمة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، وضرب مثل بإشارة روكسي التي كانت معطلة، وتم تنفيذ كوبري فيها من أجل حل هذه الأزمات المرورية.

ونوه إلى أن تطوير طرق منطقة شرق القاهرة، تحتل اهتمام استراتيجي لوجود حركة ركاب وبضائع، من مطار القاهرة الدولي ومدينة العين السخنة وربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوفر حركة نقل الأشخاص والبضائع ويقل من الزحام.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف تطوير الطرق وتمهيد مساكن جديدة ونقل جزئي لكثافة السكانية خارج القاهرة الكبرى وهذا ما تسعى إليها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد على ملف التنمية المستدامة واستخدام الطاقة الشمسية بجانب الارتقاء بالبشر من خلال نقلهم في مناطق أكثر أمنا.

وأردف أن الرئيس، يضرب مثلا بنفسه من خلال إصراره على استكمال المشاريع ونزوله بنفسه مرتديا الكمامة ليؤكد لكل العمال أنه يتابعه الأمر نفسه فيجد العامل المتابعة والمراقبة من أعلى سلطة في الدولة فذلك يحمسه على العمل أكثر لتنمية الاقتصاد المصري.