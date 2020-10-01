المتر بـ8595 جنيها.. خريطة الاستثمار بمدن شرق القاهرة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية خرائط المواقع المقترحة للاستثمار بمدن شرق القاهرة "العبور، الشروق، وبدر"، التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل دوري، والتي تنوعت بين سكني تجاري وإداري، وأنشطة خدمية عبارة عن مدرسة وجامعة، فضلًا عن أنشطة صناعية هندسية.

وأوضحت الخرائط التي تنفرد "الوطن" بنشرها، المواقع المقترحة لكل نشاط، والتي تراوحت أسعارها بين 880 جنيهًا، وحتى 8595 جنيهًا للمتر.

وحسب الخرائط، فالقطعة الأولى المطروحة بمدينة العبور، بنشاط صناعي هندسي، تبلغ مساحتها، 15000 متر، وسعر المتر الواحد 880 جنيهًا، بينما جاءت القطعة الثانية بنشاط سكني تجاري وإداري، وتقع على مساحة 59978 مترًا مربعًا، وتبلغ قيمة المتر المربع 7040.

وفي مدينة الشروق، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعتين الأولى بنشاط مدرسة على مساحة 8200 متر، بينما بلغ سعر المتر المربع 6220، وقطعة أخرى بمساحة 2000 متر مربع، بمركز خدمات الحي الثالث شرق بنشاط تجاري، وبلغ سعر المتر المربع بها 8595 جنيهًا.

وتابعت الخرائط أنّ القطعة الوحيدة المطروحة بمدينة بدر، طرحت نشاطا خدميا، لإنشاء جامعة على مساحة 8 أفدنة، وسعر المتر بها 1890 جنيهًا للمتر.

وتتراوح مدد التنفيذ من 3 إلى 7 سنوات حسب نوع النشاط، وذلك من تاريخ استلام الأرض.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أنّ وزارة الإسكان مُمَثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعي" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، في 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة)، وذلك حتى منتصف أكتوبر الحالي.

وكان وزير الإسكان، أوضح أنّ الطرح يأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع في تملك الأراضي، ومحاربة المتاجرة بالأراضي من خلال وفرة الأراضي المطروحة.