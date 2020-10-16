عاجل.. كورونا يحصد أرواح مليونا و100 ألف ضحية في العالم

حصد فيروس كورونا المستجد، أرواح أكثر من 1.1 مليون شخص حول العالم، وذلك وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، انطلاقا من مصادر رسمية، اليوم الجمعة.

وأوضحت الوكالة الفرنسية، أنه في المجمل، سُجلت وفاة 1.100.056 شخصا بفيروس كورونا، من أصل 38.997.267 إصابة مسجلة على مستوى العالم.

ويلاحظ أن نحو وفاة واحدة من أصل خمسة سجلت في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم، مع تسجيلها 217.798 وفاة و7.985.356 إصابة، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وفي المرتبة الثانية جاءت البرازيل، مع 152.460 وفاة و5.169.386 إصابة، ثم الهند (112.161 وفاة و7.370.468 إصابة)، فالمكسيك (85.285 وفاة و834.910 إصابات)، والمملكة المتحدة (43.293 وفاة و673.622 إصابة).

يذكر أنه تم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في أنحاء العالم يوم الخميس وحده، وهو رقم قياسي، وفقا لإحصاء أعدته الوكالة الفرنسية.