ترخيص اللقاح الأمريكي ضد كورونا نوفمبر المقبل

توقعت شركة "فايزر" الأمريكية العملاقة للأدوية أن تتقدم بطلب ترخيص للاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لـ "كوفيد-19" في أواخر نوفمبر المقبل، أي بعد نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من الشهر نفسه.

وتأمل الشركة بأن تمضي قدما بطرح اللقاح بعد توافر بيانات السلامة في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، وهو ما أدى على الفور إلى رفع أسهمها في الأسواق المالية الأمريكية بنسبة 2 في المئة، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال رئيس "فايزر" ومديرها التنفيذي ألبرت بورلا في رسالة: "حتى أكون واضحا، إذا افترضنا أن البيانات جاءت إيجابية، فإن فايزر ستتقدم في وقت قريب بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة بعد تحقيق مرحلة التأكد من السلامة في الأسبوع الثالث من نوفمبر"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية.

وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرات عدة عن أمله في التوصل إلى لقاح قبل انتخابات 3 نوفمبر، ما أثار مخاوف لدى خبراء الصحة العامة من ممارسة "ضغوط سياسية" على العملية التنظيمية لاعتماد اللقاحات.

وينصّ بروتوكول الاختبارات الخاص بلقاحات كورونا على إجراء تحليل للمعطيات سريع نسبيا، لكن علماء وأخصائيين في مجال البيولوجيا وخبراء في الاختبارات السريرية حذروا من مخاطر منح اعتماد متسرّع، وفضّلوا اختبار اللقاحات لبضعة أشهر إضافية، للتأكد من فاعليتها وآثارها الجانبية المحتملة.