بالصور.. خريطة استعدادات الفيوم لمكافحة السيول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، خطتها المستقبلية لمواجهة خطر السيول والطقس السيئ، بجانب دخول نحو 114 معدة من معدات الشركة، ورفع حالة التأهب، والاستعدادات القصوى لمواجهة أي خطر يضرب المحافظة، حيث يتم الاستعانة بنحو 8 سيارات مياه الشرب النقية، ويتم تعبئتهم من عدة أماكن متفرقة سيارة من مأخذ طامية، وسيارة من مأخذ محطة جرزا، و5 سيارات بمحطة مياه قحافة الجديدة، وسيارتين بمحطة مياه العزب القديمة.

وأضاف اللواء هشام درة رئيس مجلس الإدارة، أنه سيتم الدفع بـ20 سيارة كسح فنطاس بسعات مختلفة، منها 18 سيارة بقسم كسح بمدينة الفيوم، وسيارتين بقسم صيانة سنورس بجانب توفير 4 سيارات نافوري ضغط عالي، اثنين منهم بقسم التطهير بمدينة الفيوم، وواحدة بمركز صيانة إطسا، وأخرى بمركز صيانة سنورس.

وأوضح أنّه يوجد 5 سيارات مدمجة شفط نافوري واحدة بمركز صيانة التطهير بمدينة الفيوم، و4 آخرين في مراكز المحافظة، كما يوجد سيارة كباش بقسم التطهير بمدينة الفيوم، و4 سيارات شفط رواسب منها سيارة بمركز صيانة التطهير بمدينة الفيوم، وسيارة لكل مركز.

وأكد "درة" أنّ الشركة توفر كافة المعدات والآلات اللازمة التي تستخدم لمواجهة أي خطر ناجم عن الطقس السيئ مثل الذي ضرب البلاد العام الماضي، لذلك تم توفير دنبر نقل رواسب محطة معالجة زاوية الكرادسة، وضاغط هواء شبكة مياه المدينة، و3 مقطورات كسح بقسم التطهير بمدينة الفيوم، و2 مقطورات نافوري واحدة بمركز صيانة طامية، وأخرى مركز صيانة أبشواي.

كما يوجد 4 مقطورات نقل رواسب منهم 2 بقسم التطهير بمدينة الفيوم، و2 بقسم صيانة مركز سنورس، وعدد 20 جرار زراعي منتشرين في قرى ومراكز المحافظة المختلفة، هذا بجانب وجود عدد 2 بدالة تعمل بالديزل بقسم التطهير بمدينة الفيوم، و4 بدلات تعمل بالكهرباء متواجدة بمراكز المحافظة.