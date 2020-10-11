"مياه الفيوم": 802 متقدم يؤدون الاختبارات التحريرية لوظيفة "فني"

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، برئاسة اللواء هشام درة رئيس مجلس الإدارة، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لوظيفة فني ميكانيكا وكهرباء، بمقر كلية التربية بالفيوم.

وأكد اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة أن 802 متقدم أدوا الاختبارات التحريرية لوظيفة فني ميكانيكا وكهرباء، مُشددًا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس "كوفيد 19" المستجد "كورونا" من تعقيم القاعات، واستخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعي بين الجميع، حيث تم مراعاة ترك مسافة تتعدى المترين بين كل ممتحن والآخر، مع تعقيم أيديهم بالكحول قبل دخول القاعة وعقب الخروج منها.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الاختبارات والفائزين عقب الانتهاء من تصحيح الاختبارات، وستقوم الشركة بالإعلان عنهم في بيان رسمي.

على جانب آخر، أعلن "درة" تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة لمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة للمرة الثالثة في مجال إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب، بعد إجراء المراجعات اللازمة لتجديدها من قبل الجهات المختصة، ومحطة مياه قحافة تم إنشاؤها عام 1986، وحصلت على شهادة التنمية الفنية المستدامة مرتين.

وقال رئيس شركة المياه، إن الشركة تبذل قصارى جهدها لتجويد الخدمات المقدمة للجمهور وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة، مشيرًا إلى تأهيل محطة مياه الشرب بقحافة للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة، ضمن الإجراءات الفنية التي تمت بالمحطة لضمان سلامة ومأمونية المياه علاوة على تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، في ظل اهتمام الشركة القابضة بالإشراف المستمر على التطبيقات التي تسمح بتجديد والحفاظ على أعلى مستوى في الأداء والجودة.