10 محاور لصحة الدقهلية للحد من انتشار الأمراض المعدية وكورونا بالمدراس

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الإدارة العامة للطب الوقائي، بالتعاون مع الإدارات المختلفة، وضعوا خطة وقائية شاملة لرفع الوعي الصحي، والحد من انتشار الأمراض المعدية، خاصة فيروس كورونا المستجد، التي قد تحدث بالمنشآت التعليمية، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان له، محاور وأهداف خطة العمل وهي:

1- المرور على المدارس للتأكد من جودة البيئة الصحية الداخلية والخارجية للمدارس وذلك لمنع انتشار الأمراض المعدية.

2- رفع مستوى الوعي الصحي لدى التلاميذ والطلاب والتوعية بالأمراض المعدية وسبل منع انتشارها.

3- التأكد من توافر المطهرات والمعقمات بالمدارس وعمل بروتوكول تعاون بين الصحة والتربية والتعليم لضمان تعقيم ونظافة المدارس استقبالا للعام الدراسي الجديد.

4- المرور على النظافة العامة ومتابعة الإجراءات المتخذة لتحقيق مستوى النظافة المطلوب وعدم تراكم القمامة وكذلك المرور على خزانات المياه والوقوف على مدى مطابقتها للشروط والمواصفات ودورية التطهير طبقا للمدد البينية للتطهير كما يتم أخذ عينات من مياه الشرب للوقف على مدى مطابقتها للمواصفات وقياس نسب الكلور بها ومتابعة النظافة العامة لدورات المياه.

5- تفعيل دور الزائرات الصحيات والمراقبين الصحيين والرائدات الريفيات ونشر الرسائل الصحية والنشرات التحذيرية وعمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة تناول المواد الغذائية من الباعة الجائلين.

6- الرقابة الكاملة على المنشآت التعليمية عن طريق مسؤولي السن المدرسي بكل إدارة صحية.

7- طرق الاكتشاف المبكر للأمراض وطرق الإبلاغ الفوري والتنسيق بين مديري المدارس وإدارة السن المدرسي بكل إدارة صحية.

8- توصيل رسالة تثقيفية صحية في طابور الصباح للطلاب للتوعية بالأمراض وكيفية تجنب نقل العدوى وطرق الوقاية منها .

9- الفحص الطبي الشامل للفئة المستهدفة من الطلبة.

10- تكوين فريق اتصال سريع بين مديري المدارس والإدارة العامة للطب الوقائي لسرعة الإبلاغ والسيطرة على الحالات المرضية التي قد تحدث خلال فترات الدراسة.

وأكد مكي، أن مديرية الصحة تقوم حاليا بتنفيذ هذه الخطة، استعدادا للعام الدراسي الجديد.