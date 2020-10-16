وزير التعليم: إغلاق المدارس بعد تحصيل المصروفات شائعات سخيفة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الحديث عن إغلاق المدارس بعد تحصيل المصروفات إشاعات سخيفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ خلال ساعات وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، قائلاً: "سنتصدى لكل الشائعات ولن نلتفت لها".

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ"الوطن"، إن العام الدراسي الجديد هذا العام سيكون استثنائيا، مشيرا إلى أن جميع المدارس خضعت لعمليات تعقيم وتطهير محكمة، كما تم تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الوزارة ستعمل كل ما بوسعها، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئات التدريس والقائمين على العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

وأضاف شوقي، أن هناك غياب وحضور بين الطلاب، ولن نسمح بغياب أي طالب دون عذر قهري، مؤكدا أن من يتعدى نسب الغياب المقررة سيتم فصله، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والصحة، لمتابعة كل ما يستجد عن تداعيات فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين والقائم بأعمال التعليم العام، إن الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة تتواصل باستمرار مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بجميع المدارس، قائلاً: "جاهزون تماماً لعودة الدراسة وليس لدينا أي تخوفات".

وشدد حجازى، خلال حديثه لـ"الوطن"، على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بالمدارس بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول وفي فناء المدرسة، إضافة إلى التزام جميع التلاميذ في الصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن مجموعات التقوية اختيارية لجميع التلاميذ وليست إجبارية.