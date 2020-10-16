وفاة شقيق الفنانة صفية العمري

أعلنت الفنانة صفية العمري عبر حسابها بـ"إنستجرام" وفاة شقيقها بالأمس، حيث كتبت قائلة: "إن لله وإن إليه راجعون، أخويا في ذمة الله أمس، نسأل الله أن يتغمده برحمته".

وحرصت الفنانة سوسن بدر على التعليق وتقديم العزاء قائلة: "البقاء لله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته شدى حيلك حبيبتي".

يذكر أنه في شهر يوليو الماضي حرصت الفنانة صفية العمري على إحياء ذكرى رحيل الفنان رشدي أباظة، ونشرت عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة تجمعها به من أحد الأفلام، معلقة: "بالرغم من رحيله إلا أنه عايش في وجداننا وأفلامه عايشه وسطنا وبتفكرنا بروعة وجمال زمن الفن الجميل".

وكانت العمري أعلنت في شهر مايو الماضي، مشاركتها في حملة صلاة من أجل الإنسانية.

وقالت "العمري" في مقطع فيديو مصور: "يوم الخميس، سأصلي مع العالم أجمع، من أجل الإنسانية، ومن أجل أن يرفع عنا الله الوباء، اللهم تقبل.. الله المستعان".

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أعلنت تنظيمها يومًا، من أجل الصلاة للإنسانية بسبب فيروس كورونا الذي أصاب العالم، دون النظر إلى أديان وذلك يوم 14 مايو الماضي.

وشارك في الحملة عدد من الفنانين منهم أنغام، هاني رمزي، نسرين طافش، المخرج عمرو عابدين والإعلامية مهيرة عبدالعزيز.

وفي شهر مايو الماضي، قالت الفنانة صفية العمري إنها كانت ترغب في العمل كمذيعة وتلقت تدريبات في التليفزيون المصري للعمل كمذيعة.

وأضافت العمري خلال لقائها مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن المنتج رمسيس نجيب شاهد صورتها على الشاشة وقال لها "انتي متنفعيش للشاشة الصغيرة انتي المفروض تطلعي على الشاشة الكبيرة" وتحولت بعدها للتمثيل.

وعن سبب تسفيرها لأبنائها للتعليم في الولايات المتحدة الأمريكية قالت العمري إنها فضلت أن يتعلم أبناؤها تعليما راقيا ووافقت على سفرهم للتعليم في الخارج مثل أصدقائهم متمنية لهم السلامة نظرًا لوجودهم في الولايات المتحدة حاليًا في ظل أزمة كورونا.