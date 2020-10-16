بسبب كورونا.. جامعة دمياط ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي

حذرت جامعة دمياط برئاسة الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث طالبت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بضرورة توخى الحذر واتباع التعليمات الوقائية، حرصا على سلامة الجميع وأهاليهم.

كما ناشدت الجامعة، الجميع بارتداء الكمامة طوال وقت التواجد بالجامعة، والتعامل بمنتهى الجدية مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى، مضيفة نثق فى وعي الجميع أن العالم بأسره لا زال يواجه وباء سريع الانتشار.

كما أعلنت الجامعة، بإشراف وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدأ تسكين المرحلة الأولى، الطلاب والطالبات القدامى المستوفين شروط القبول بالمدن الجامعية، مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية (ارتداء الكمامة والقفازات) واحضار المفروشات الخاصة بهم.

وذلك لمن تنطبق عليهم قواعد وسياسية القبول كـ"الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز" يومى السبت الموافق 10/17 /2020 والأحد الموافق 18/10/2020- الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدًا (البعد أكثر من 100 كيلومتر) يوم الأحد الموافق 18/10/2020.

و ناشدت الجامعة كل طالب، الاطلاع على موقع الزهراء للمدن الجامعية، لمعرفة نتيجة التنسيق الخاصة به.