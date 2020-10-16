مفتي الجمهورية: المتصوف هو المسلم النموذجي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك من يريد اختطاف المرجعية وإفهام الناس أن الدولة ليست لها هوية وهذا الاختطاف جاء عبر التخطيط لنحو 90 عاما.

وأضاف "علام" في مداخلة هاتفية في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، أنه أُشيع أن مصر بعيدة عن الشريعة الإسلامية، ويجب عودتها إليه، وأن الإسلام هو الحل، وهذا يوهم الإنسان البسيط أن الشريعة غائبة عن المجتمع المسلم ويجب الكفاح لإعادة المرجعية التي كانت موجودة قبل قرون.

وأوضح أن التحقيقات التي تجري مع شباب ارتكب جرائم عديدة أثبتت أن المشترك في التحقيقات هو فكرة الجهاد من أجل تطبيق الشريعة رغم عدم غياب الشريعة حسب الادعاء المزعوم من جماعات متطرفة ولكن تم توليد حقائق مكذوبة والتكرار رسخها في العقول على أنها حقائق.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الإسلام منذ نزل على النبي محمد يقصد بناء الإنسان وفق أسس سليمة والتعمير والتكاتف بين أفراد العنصر البشري.

وذكر علام أن المتصوف هو المسلم النموذجي فالصحابة والجيل الأول للتابعين تجد أنهم ترجمة حقيقة للدين الإسلامي مبينا أن القرآن الكريم وسنة النبي كانت المرجعية الحقيقية للمجتمع المسلم في مكة ثم كانت المدينة المنورة مرحلة حقيقية لتأسيس الدولة بعد وجود شعب وأرض وسلطة تستطيع إبرام تعاقدات ولديها جيش واللافت هو وجود وثيقة المدينة التي أسست وثيقة دستورية حقيقية لمجتمع المدينة الذي يضم طوائف متعددة، لافتا إلى أن القرآن الكريم وسنة النبي هما المرجعية لكل سلوك فردي ومؤسسي للمسلمين كافة.