"كرسي الاعتراف".. فيلم جمع بين يوسف وهبي وعايدة كامل في بدايتها الفنية

كانت الفنانة عايدة كامل من المحظوظين في المجال الفني حيث كانت بدايتها الفنية مع رواد السينما والفن بمصر حيث قدمت عدد من الأفلام السينمائية المهمة في تاريخ السينما المصري والعربي، كما تعاونت بالمسرح مع عمالقة المسرح المصري.

ومن العلامات البارزة في مسيرة الفنانة الراحلة عايدة كامل ببداياتها كانت مشاركتها في عام 1949 بفيلم "كرسي الاعتراف" من بطولة وإخراج الفنان يوسف وهبي.

كتب السيناريو والحوار لفيلم كرسي الاعتراف الفنان الكبير يوسف وهبي بمشاركة محمد أسعد لطفي، وشارك في بطولة الفيلم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، كما ضم الفيلم مجموعة من كبار النجوم مثل "سراج منير، نجمة إبراهيم، شكري سرحان، عمر الحريري وأمينة رزق".

ويسرد قصة الفيلم حكاية الكاردينال جيوفاني والذي جسد شخصيته الفنان يوسف وهبي في موقف أخلاقي صعب حينما يعترف له استزونزي بأنه قام بارتكاب جريمة قتل وبعد اختفاء استزونزي يتم إلقاء التهمة على عاتق جوليانو شقيق المتهم الحقيقي، وهنا يجد الكاردينال نفسه في حيرة كبرى بين واجبه الديني الذي يحتم عليه عدم الإفشاء بما اعترف به المجرم الحقيقي استزونزي، وبين ضميره الإنساني الذي يملي عليه أن يشهد بالحق حتى يبرئ شقيقه المتهم ظلمًا.

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، الفنانة عايدة كامل، بعد تعرضها لوعكة صحية، حسبما أعلنت الفنانة قبل رحيلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتعد الفنانة عايدة كامل واحدة من فناني الزمن الجميل بدأت حياتها الفنية منذ أربعينيات القرن الماضي في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية بالعديد من الأعمال التي ظلت خالدة بذاكرة الجمهور.