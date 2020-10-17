نيللي كريم: لم أكن أعرف القراءة والكتابة بالعربية عند عودتي من روسيا

قالت الفنانة نيلي كريم، إن والدها وبعد انتهاء دراسته في روسيا مدة الـ10 سنوات قرر العودة إلى مصر، ولكنها ظلت هناك عامين بعدما عادت أسرتها إلى مصر، وعادت لمصر بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة: "كنت حاسة أني غريبة شوية أول شهرين، واخترت معهد الفنون ورفضت الصيدلة رغم أن مجموعي كان عالي".

وأضافت "كريم"، خلال استضافتها ببرنامج "السيرة" والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية "DMC"، إنها وبعد دخولها إلى معهد الفنون لم تشعر بالغربة، حيث أنها التحقت بدار الأوبرا المصرية، وحينها جاء الكثير من الروس إلى دار الأوبرا من أجل التطوير، موضحة أنها وعندما جاءت إلى مصر لم تكن تستطيع الكتابة أو القراءة باللغة العربية: "البنات والولاد كانوا بيساعدوني، حتى الدكاترة، وكنت بروح من الإسكندرية للقاهرة كل يوم، ووالدي كان عيان، وبعد مشاورات عائلية قررت أروح وأجي كل يوم".

وأكدت أنها تحاول إحداث توازن في حياتها وتقوم بحساب تصرفاتها بشكل كبير، ولا يوجد لديها خطوط حمراء ولكنها لا تقوم بالبوح بكل أسرارها للجميع، مشيرة إلى أنها دائما ما تتعلم من كل المواقف التي تقابلها في حياتها، ولا يعني تعلمها ذلك عدم التكرار، ولكنها تكرر أخطائها في بعض الأحيان وفي مواقف مختلفة.