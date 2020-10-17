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عاجل.. حريق في مول شهير بحلوان والدفع بـ7 سيارات إطفاء

كتب:

خالد فهمى
01:09 ص | السبت 17 أكتوبر 2020
حريق - ارشيفية

حريق - ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حؤيق شب داخل مول شهير بمنطقة حلوان ، افادت تحريات وتحقيقات الاحهزة الأمنية ان النيران التهمت محتويات البدروم والطابق الأول، ولم يسفر الحريق عن اي خسائر او إصابات بشرية.

ذكرت التحريات ان بداية الواقعة بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مول معروف بمنطقة حلوان .

على الفور تم توجيه ٧ سيارات اطفاء للسيطرة على النيران، قبل أن تلتهم المول بالكامل ، وانتشرت القوات فى محيط الحريق وبدأ فى التعامل معه وتمكنت القوات من اخماد السنة اللهب ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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