فيديو.. مصطفى قمر يغني مع شقيقه ياسر "واه يا غزالي"

قدم الفنان مصطفى قمر ونجله تيام مصطفى قمر مشهدا من فيلم "بحبك وأنا كمان" على تطبيق "تيك توك"، وذلك خلال لقائهما مع الفنانة منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC".

وقدم تيام دور مصطفى قمر في مشهد الخطف بينما قدم مصطفى قمر دور الفنان فتحي عبدالوهاب في نفس المشهد.

وشهدت الحلقة ظهور ياسر قمر شقيق الفنان مصطفى قمر والذي شارك مع شقيقه في غناء أغنية "واه يا غزالي".

وطرح الفنان مصطفى قمر، الشهر الماضي، رسميا ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم "لمن يهمه الأمر2" عبر المنصات الالكترونية.

كان مصطفى قمر قد أعلن، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "وأخيرًا ياجماعة، هابدأ اكشفلكوا عن كواليس ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، عازف الجيتار المبدع تامر فتحي، ومن أعظم عازفي الباص جيتار ماجد يحيى، والمايسترو يحيى الموجي، عازف الكمان المبدع وقائد الكوارتيت بالألبوم".