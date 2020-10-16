تيام مصطفى قمر: بابا كان بيتخانق معايا عشان ابطل مذاكرة وأنام

قال تيام مصطفى قمر إن والده كان يشجعه على عدم الذهاب إلى المدرسة إذا شعر بالتعب، قائلا: "لو تعبان مش لازم تروح انهارده"، ليرد والده عليه، موضحًا: "كانوا بيصعبوا عليا أوي والجو بيبقى تلج".

وأوضح "تيام"، في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على فضائية "cbc"، أن والده كان يتعارك معه لكي ينام ويتوقف عن المذاكرة قائلا "بابا كان بيتخانق معايا عشان أبطل مذاكرة وأخش أنام".

وأشار مصطفى قمر، إلى أن نجله كان يسهر حتى الساعة الرابعة فجرا، ويريد أن يستيقظ الساعة السادسة والنصف صباحا ويذهب أحيانا "مطبق" فكان يقول له "أنت سهران لحد دلوقتي..طب مفيش مدرسة بكره".

وأتم "قمر"، ضاحكا: "أما أشوف أما يخلفوا يعملوا إيه.. ده أنا هضحك ضحك هشوف كل المواقف اللي بيعلقوا عليها وعاملين نفسهم فاهمين".

واحتفل الفنان مصطفى قمر، بافتتاح مطعمه الجديد بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.

وحضر من نجوم الفن والمشاهير كل من محمد لطفي ومحمد نور وإيناس النجار وشقيقتها سوار والمطرب سداوي والمطربة سلمي وغيرهم.

وتخلل الحفل تقديم فقرة غنائية لمصطفى قمر قام فيها بغناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من الرقص والبهجة بين الحضور والتقاط الصور السيلفي والفوتوغرافية معه.

يذكر أن الفنان مصطفى قمر كان أصدر رسميا ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2" عبر المنصات الإلكترونية منذ أسابيع.

وكان "قمر" أعلن، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "وأخيرًا يا جماعة، هبدأ أكشف لكم عن كواليس ألبوم لمن يهمه الأمر 2، عازف الجيتار المبدع تامر فتحي، ومن أعظم عازفي الباص جيتار ماجد يحيى، والمايسترو يحيى الموجي، عازف الكمان المبدع وقائد الكوارتيت بالألبوم".

وتابع: "ومعانا الملحن العبقري أشرف السرخوجلي عشرة العمر والشاعر المبدع صديق الطفولة رضا زايد، وبعدين ياجماعة هم كلهم مبدعين كده وإحنا ولاد البطة السودة، انتظروا المزيد من الكواليس".

وتضمن الألبوم أغنيات حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - عجوز في المدينة - سوسنة - حُبِّك على جبيني - ومسافر التى قدمها قمر مع شقيقه ياسر قمر أحد مطربي تسعينات القرن الماضي.