مصطفى قمر يسجل مقطع "تيك توك" مع نجله على الهواء: "زنقني"

سجل الفنان مصطفى قمر، مع نجله "تيام"، مقطع فيديو "تيك توك"، خلال استضافتهما ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "cbc" الفضائية، اليوم الجمعة.

وطلب "تيام" من والده تصوير مقطع من فيلم "بحبك وأنا كمان"، والذي قام ببطولته الفنان مصطفى قمر، مع الفنان فتحي عبدالوهاب، في مشهد "أنا حبيبك سبوت".

وحاول "قمر" رفض هذا الطلب، إلا أن نجله أصر، وبالفعل صورا المقطع معا، وجرى عرضه في الحلقة، ما تسبب في ضحك الجمهور الموجود في الاستوديو.

وقال "تيام"، إنه كان من ضمن فريق العمل الذي صور الفيلم، حيث أدى دور الطفل الصغير فيه، بينما علق "قمر" على تنفيذ طلب نجله قائلا: "زنقني".