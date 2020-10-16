مصطفى قمر عن نجله تيام: خطبوه مني أكتر من 60 مرة

حل المطرب الفنان مصطفى قمر ونجله تيام ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC".

وتحدث "تيام" عن ذكرياته في الطفولة مع والده والذي كان يخاف عليه أحيانًا من الذهاب للمدرسة ويتركه ينام ولا يوقظه مبكرًا وبعد استيقاظه يسأله "اسيبك تنام ساعة كمان" ليرد بالموافقة وينام ولا يذهب للمدرسة.

بينما علل مصطفى قمر ذلك أنهم كانوا يستيقظون مبكرًا في هذا التوقيت وكان يخاف عليهم بشدة خاصة أثناء فترة الشتاء وبرودة الجو.

وتحدث مصطفى قمر عن محبة الفتيات ومغازلتهن لنجله تيام: "تيام اتخطب مني ييجي 60 مرة" مشيرًا أنه سأل نجله إياد عن شقيقه: "بقول لإياد أنا عايز أروح لأخوك المدرسة وعايز أشوفه قالي بص يا بابا أنت عايز تشوفه هتروح المدرسة تلاقي شلة بنات كبيرة ملمومين في حتة ادخل وسطهم هتلاقي تيام".

وكشف "قمر"، عن الطريقة التي كان يظهر بها إعجابه لفتاة في شبابه حيث كان يهدي إليها وردة وكانت الفتاة تحتفظ بها داخل أحد الكتب حتى تذبل وتحتفظ بها للأبد كذكرى للحب، لافتًا أن حبه الأول كان "بنت الجيران" وكان يحب أكثر من واحدة من فتيات الجيران وكان يخرج الأورج في البلكونة ويغني لها أثناء طفولته.