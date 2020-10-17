انطلاق العام الدراسي الجديد وسط إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

انطلق صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد بالمدارس، وسط تخوفات أولياء الأمور من تفشي فيروس كورونا، رغم تأكيدات وزارة التربية والتعليم على حرصها الدائم على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة والصارمة للوقاية من كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية داخل الفصول ودورات المياه.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، مشدداً على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

وقال "شوقي"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ستكون متصلة بجميع غرفة العمليات بالمديريات التعليمية بالمحافظات، لمتابعة سير اليوم الدراسي بدءاً من صباح اليوم، والوضع الصحي بالمدارس على مدار ساعات العمل، لافتاً إلى أن هناك سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، وللتعايش مع فيروس كورونا، موضحاً أن الجميع داخل ديوان عام الوزارة يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد.

ونوه وزير التعليم بأنه تم تعقيم جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنا أعمال التعقيم والتطهير ستتم بصورة دورية طوال اليوم الدراسي، لتوفير كل الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ، وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية.

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة مستعدة تماما لبدء العام الدراسي الجديد بمختلف المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، موضحاً أنه لا يوجد أي تخوفات من فيروس كورونا، قائلاً: "جاهزون تماماً للعام الدراسي الجديد".