وزير التعليم: "لازم كلنا نتعاون علشان نصل لنتيجة مرضية"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه مع بداية العام الدراسي غدا، عكفت الوزارة والحكومة، لوضع تعليمات واضحة ومشددة لكل مديري المديريات والمدارس والمعلمين، كما سيتم الإعلان عن منصات كثيرة، بها الإرشادات الوقائية مساء اليوم: "كلنا لازم نتعاون سويا علشان نصل لنتيجة مرضية".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الوزارة ستجري فرق متابعة، لبحث مدى التزام مديريات الإدارة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب.

وأوضح أن الوزارة أعطت خلال العام الجاري، حرية حركة للمدارس ليتخذوا القرارت التي يرونها صحيحة، حيث أن هناك مدارس لن يقام فيها طابور الصباح، لضيق حوش المدرسة: "هنحط قبل منتصف الليل إرشادات واضحة للطلاب وأولياء الأمور، وكمان قواعد للتعامل مع المدرسة، حال العثور على حالة مصاب لكورونا وكيفية التعامل معها".

وأكد أن هناك غرفة عزل بكل مدارس الجمهورية، وكتالوج متكامل لدى كل الإداريين ومديريات الصحة، سيتم تطبيقه حال العثور على الشخص ظهر عليه أعراض كورونا، مشيرا إلى أن المنصات الإعلامية ستظهر للنور يوم الأحد المقبل، وسيتم الإعلان عن ترددات المحطات التي سيعرض فيها الدروس للطلاب قريبا: "في المجمل السنة دي بنعد أشياء لم تكن موجودة من قبل وكلها جديدة، وبنستعد بكل السيناريوهات وكل واحد هيلعب دوره وفيه جدول تبادلي بين الطلاب".

وتابع: "محضرين ماده تعليمية يمكن إيصالها للطلاب في حالة الغلق الكامل، وعاملين حسابنا إن الطالب يبقي عنده الخدمات التعليمية سواء عنده الإنترنت أو معندهوش، والشغل اللي قدامنا كتير جدا، وسيتم إضافه محطتين زياده بعد 10 أيام من إطلاق المحطات الأولي للثانوية العامة".

وفند: "السنين الأولي يفترض فيها الحضور نظرا للسن الصغير وطبيعة العمل في الفصول، وسيكون لدينا التلفزيون كمصدر رئيسي وبجانبه الإنترنت والمنصات التعليمية، وكل أنواع التابلت بكافة المديريات التعليمية سيتم تسليمها للطلاب، وعندنا كم كبير جدا من البدائل ونشاطات كبيرة جدا خلال العام الدراسي الجديد".