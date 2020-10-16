وزير التعليم: تخصيص رقم لتلقي شكاوى أولياء الأمور خلال ساعات

أعلن وزيرالتربية التعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن تخصيص رقم لتلقي شكاوى أولياء الأمور في العام الدراسي الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه تم إعداد بدائل تعليمية للطلاب، في حالة الإغلاق الكامل إذا حدثت تطورات بشأن كورونا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مجموعات تقوية وقنوات تلفزيونية تعليمية، ومنصات إلكترونية بديلة للطلاب، في حالة الإغلاق الكامل.

وأكد أنه تم إجراء تجارب على المنصات الإلكترونية، للتأكد من استيعابها لكل الطلاب، كما تم توفير كل أنواع التابلت بالمديريات التعليمية، وسيتم تسليمها للطلاب.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في العام الدراسي الجديد، كما نجحت الوزارة في إضافة محتوى باللغة الفرنسية على المنصات، ولدى الوزارة كل البدائل في ظل كورونا.