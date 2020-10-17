طارق شوقي يستعرض في فيديو قصير إجراءات الوزارة لحماية الطلاب من كورونا

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد وذلك في فيديو بصوته نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد "شوقي"، أن هذا العام استثنائي وأنهم عملوا على حماية الطلاب والمدرسين والإداريين وكل أعضاء المنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية مجانية ممتازة في نفس الوقت.

وتناول الفيديو الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الطلاب ومنها تقليل أيام الحضور والتباعد الجسدي بين الطلاب واستخدام القناة التعليمية "مدرستنا"، والتي ستكون الوسيلة التعليمية الفعالة هذا العام لمشاهدة الدرس في البيت ومناقشته بعدها في المدرسة.

واستعرض الفيديو الأدوات التي يمكن استخدامها في المذاكرة "أونلاين" مثل منصة البث المباشر للحصص الافتراضية والمكتبة الرقمية التي توفر محتوى تفاعلي للمواد الدراسية المختلفة ومنصة ادمودو للفصول الافتراضية ومكتبة الدروس الالكترونية للمرحلة الاعدادية والثانوية ومكتبة الكتب التفاعلية ومنصة اسأل المعلم ومنصة نظام إدارة التعلم lms لطلاب الثانوية العامة.

ولفت "شوقي"، إلى أن الوزارة ستخصص رقم "واتساب" لتلقى كل ملاحظات أولياء الأمور والطلاب حول العملية التعليمية الجديدة والإجراءات التي يتم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً بين وزارتي التعليم والصحة لتنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا، وتم الاتفاق على تشكيل غرف عزل بكل مدرسة على مستوى الجمهورية، سيكون بكل مدرسة غرفة عزل، ستكون مخصصة لعزل التلاميذ أو المدرسين، قائلاً: "في حال قياس درجة حرارة التلميذ أو المدرسين أو القائمين على العملية التعليمية، قبل دخولهم إلى المدرسة، وثبت أنها ترتفع على 37 درجة، يتم تحويلهم لغرفة العزل المؤقتة".