لضمان سلامة التلاميذ من كورونا.. اعرف ضوابط العام الدراسي الجديد

بدأ العام الدراسي الجديد، صباح اليوم، في العديد من مدارس المحافظات، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وفناء المدارس ودورات المياه، وتنفيذ خطط التباعد بين التلاميذ داخل الفصول، لمنع انتشار المرض.

وترصد "الوطن" ضوابط جديدة للعام الدراسي الجديد لضمان سلامة التلاميذ من كورونا، وهى كالتالي:

1- الالتزام بارتداء الكمامة طول اليوم.

2- الالتزام بقواعد النظافة العامة، وعدم استعمال أدوات الغير.

3- الالتزام بعدم المصافحة بالأيدي والتقبيل.

4- تواجد أولياء الأمور خارج باب المدرسة لاستلام أولادهم، وذلك منعا للازدحام والتكدس بالمدرسة.

5- الالتزام بالنظام وعدم التزاحم أمام أبواب المدرسة.

6- مرور جميع الطلبة والطالبات بجهاز التعقيم قبل دخول المدرسة.

7- عند الشعور التلميذ بأي أعراض للبرد التوجه فورا للمسئول الصحى واخباره بالاعراض.

8- في حالة شعور أى تلميذ بأي أعراض ضرورة الالتزام بالمنزل وذلك حرصا علي السلامة العامة.

9- انصراف مرحلة رياض الأطفال من الباب الجانبي للمدرسة باب الروضة.

10- انصراف المرحلة الابتدائية من الباب الرئيسي للمدرسة.

11- إنصراف المرحلة الإعدادية والثانوية من الباب الخلفي.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك متابعة لحظة لسير أول أيام العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه لا توجد أية معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، مؤكداً أن جميع المدارس خضعت لعمليات تعقيم واسعة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الوزارة تتابع الوضع الصحى بجميع المدارس

وأضاف شوقي، لـ"الوطن"، أن الوزارة ستتابع الوضع الصحى بجميع المدارس، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمنظومة التعليمية، موضحاً أن هذا العام استثنائي بسبب جائحة كورونا.

وتابع بأن جميع إجراءات الوقاية من كورونا تتم بصورة منضبطة داخل المدارس والمديريات التعليمية، مؤكداً أن العام الدراسي الجديد سيكون مختلفاً هذا العام، وسنعمل على إنجاحه بكل الطرق.