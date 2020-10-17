مسؤول طبي بروسيا: من حصلوا على اللقاح زادت مناعاتهم ضد كورونا ألف مرة

قال الدكتور عباس حبيش مسؤول الأطباء بمركز سارين الطبي بسان بطرسبرج، إن روسيا بدأت في اللقاح الجماعي لفيروس كورونا، وكانت هذه البداية من الأطباء، موضحًا أنه تم اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية، حول التجارب على اللقاح في مراحله الأولى والثانية والثالثة، حيث لا يجب على أن تكون المرحلة الثالثة أقل من 30 ألف شخص.

وأضاف، أن روسيا قدمت 40 ألف لقاح في موسكو، وذلك خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، مؤكدا أنه جرى منح اللقاح لنحو 40 طبيبا في الأسبوع الماضي، وكانت نتيجة اللقاحات جيدة ولم يحدث أي عارض صحي مع أي من الأطباء الذين حصلوا عليه.

وتابع: "اللقاح في البداية يجب أن يكون للأطباء والهيئة التعليمية وهو اختياري، وهناك أكثر من 200 ألف مواطن روسي في مدينة بطرسبرج، يريد أن يجرب لقاح سبوتنك v".

وأوضح، أنه جرى تقرير طرح اللقاح للمواطنين الروس، وسيبدأ التطعيم الشامل على الأراضي الروسية بداية من منتصف ديسمبر، وذلك بالمجان في بداية الأمر، مشيرًا إلى أن الدولة الروسية تتعاطى مع اللقاح من منطلق إنساني يختلف تماما عن دافع الربح بعكس ما يحدث في بعض دول العالم الغربي.

وواصل: "هناك 1.1 مليار حجز على اللقاح الروسي، وقد بدأت التجارب عليه في بعض الدول ومنها بلدان عربية، ويجب أن يتكاتف العالم جميعه من أجل صحة الإنسان، لا أن يهاجمه البعض دون أن يجربوه، وللأسف ما يحدث ضد لقاح سبوتنك هو حرب سياسية، كما بدأت المرحلة الثالثة من التجارب على لقاح روسي آخر منذ أسبوع بتوقيع المواطنين ما فوق السبعين عاما، وأنا سأحصل على هذا اللقاح ولديّ أصدقاء كثر حصلوا عليه ومناعتهم زادت ألف مرة ضد فيروس كورونا بعدما حصلوا على اللقاح".