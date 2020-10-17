"لو ابنك سخن".. طريقة حصوله على إجازة دون احتسابه غائبا

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، يحوي معلومات هامة لأولياء الأمور عن كيفية الحصول على إجازة لأي تلميذ يعاني من ارتفاع في درجة حرارته دون أن يحتسب غائبًا عن المدرسة.

وقال المنشور: "لو ابنك سخن عليك القيام بإفادة مدير المدرسة بحالة ابنك المرضية والحصول على إجازة مرضية طبقًا لحالته وتجدد حال عدم شفاء التلميذ.. ولن يحتسب غيابًا".

وطالبت وزارة التربية والتعليم، جموع أولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم بالذهاب للمدرسة حال كانت درجة حرارتهم فوق 37 درجة، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وفنائها والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه ومكاتب الإداريين، لتوفير جميع الحماية للتلاميذ وأعضاء هيئات التدريس بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

وطالبت التربية والتعليم، جموع المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول وداخل المنشآت التعليمية، للوقاية من كورونا، مشيرة إلى أن المعلمين سيقومون بتنفيذ إجراءات التباعد بين التلاميذ داخل الفصول، للحد من انتشار الفيروس، موضحة أن أعمال التعقيم ستتم بشكل دوري خلال سير اليوم الدراسي.

وشددت الوزارة، في منشورها، على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ومنها غسيل اليدين بالماء والصابون جيدًا قبل الخروج من المنزل لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو فركها بالكحول تركيز 70%، وتعقيم الفصول وفناء المدرسة، وتطهير دورات المياه بصورة دورية، وإلزام جميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف المدارس بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول الدراسية، للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إن الوزارة استعدت تمامًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم جميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد "مجاهد"، في تصريحات لـ "الوطن"، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات بديوان عام الوزارة متصلة بجميع غرف العمليات المركزية بالمديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، لمتابعة سير اليوم الدراسي والوضع الصحي بالمدارس، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس.