أكثر من مليون طالب.. أسيوط تبدأ العام الدراسي الجديد بإجراءات احترازية

بدأ أكثر من مليون و100 ألف طالب بمختلف المراحل التعليمية في محافظة أسيوط العام الدراسي الجديد، اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة بمختلف المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير محيط المدارس، والفصول الدراسية، ومكاتب المعلمين والمديرين على مدار اليوم الدراسي، حفاظًا على سلامتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على انتظام الدراسة بجميع المدارس عدا الرسمية والتجريبية للغات والخاصة، حيث تبدأ الدراسة بها غدا الأحد.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة، ويتم التنسيق فيما بينها مع مديرية التربية والتعليم وقطاع الداخلية والصحة والمحافظة، لمتابعة مدى انتظام الدراسة في المدارس والعمل على حل المشكلات.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل أيام الحضور في المدارس، مؤكدة أن خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة، عن طريق إعادة توزيع الحصص، وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، لتوفير أكبر قدر من الحماية تحسبًا لفيروس كورونا.