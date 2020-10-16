تزامنا مع بدء الدراسة.. "التضامن" تقدم منحا لطلاب الجامعات والمدارس

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2020، غدا الموافق السبت 17 أكتوبر الجاري، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من القرارات التي تخص الطلاب في مختلف المراحل المدرسية والجامعية.

تضمنت القرارات إعفاء طلاب من المصروفات الدراسية، إلى جانب تقديم عدد من المنح لأبناء أسر برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك الأسر الأولى بالرعاية غير المقبولين في البرنامج، والتي جاءت كالتالى:

- تتحمل وزارة التضامن الإجتماعي المصاريف لطلاب أسر برنامج الدعم النقدي "تكافل" للطلاب الحاصلين على ما يزيد على 90% بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية، شرط أن يستمروا فى تفوقهم ويحصلوا على تقدير "جيد" على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية.

- تتحمل الوزارة المصاريف المدرسية للعام الدراسي الجديد لـ1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية غير المقبولين بـ"تكافل وكرامة" بقيمة 280 مليون جنيه.

- إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ويقرب عددهم 1.1 مليون طالب من المصروفات المدرسية.

- توزيع 100 ألف شنطة مدرسية مجانا للطلاب، لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

- توزيع 2000 لاب توب للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.

- توزيع 2000 سماعة لذوى الإعاقة السمعية.

- تقديم 6309 منح دراسية جامعية للمتفوقين من أبناء تكافل وكرامة.

- نوفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل.

- توفير 105 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر كرامة .

- مليون جنيه منح للطلاب المكفوفين بـ17 جامعة.

-إنشاء وحدات اجتماعية داخل 24 جامعة لخدمة الطلاب غير القادرين ولذوى الاحتياجات الخاصة، تستهدف الوحدات مايلى:

دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة.

- إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.

- تقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.

- الوحدة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة في العمل العام وفي التنمية، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر.

- طرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات في التوسع في الشمول المالي وحث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لدى شباب الجامعات.

- إذكاء الوعي العام لدى طلاب الجامعات مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التي تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.

إرسال بيانات الأسر الأولى بالرعاية لوزارة التربية والتعليم

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، انه سيتم إرسال بيانات الأسر الأولى بالرعاية لوزارة التربية والتعليم لتحمل مصاريف الدراسة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية، بتقديم كل سبل الدعم والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء والتخفيف عن كاهلهم، وذلك بالتنسيق بين كل مؤسسات الدولة والقطاع العام والخاص استعدادا للعام الدراسي الجديد.