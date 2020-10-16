غدا.. بدء الدراسة داخل 642 مدرسة في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاستعدادات النهائية لمديرية التربية والتعليم، وذلك ضمن خطة المحافظة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع التربية والتعليم والصحة، بهدف توفير مناخ صحي وآمن في ظل جائحة كورونا، وفي إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، التي تستلزم تضافر كل جهود الجهات المعنية لاستمرار الدراسة في أجواء آمنة صحيا ومناسبة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة "قبل وأثناء الدراسة" لكل المدارس، للتأكد من الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي لوزارة الصحة الخاص بالإجراءات الوقائية الاحترازية بالمدارس، وتطبيق خطة الوزارة بشأن حضور الطلاب أسبوعيا، بما يحقق انتظام العملية التعليمية، والالتزام بالتباعد داخل الفصول وتنفيذ خطة دخول وخروج الطلاب لضمان سلامتهم.

فضلاً عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي، بجانب التأكيد على المراجعة الشاملة لمرافق المدارس، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المدارس، واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل الحركة المرورية في محيط المدارس الواقعة في ميادين وشوارع حيوية.

جاء ذلك خلال تواصله مع وكيل وزارة التربية والتعليم، سهام يوسف، للاطمئنان على تنفيذ خطة المديرية لبداية العام الدراسي الجديد الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية نظرا لتداعيات فيروس كورونا، والتي استلزمت اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، وفق خطة الوزارة والتي تضمنت إدخال تعديلات جديدة فيما يتعلق بأيام الحضور للطلاب ومواعيدها، وغيرها من التعديلات التي أقرتها الوزارة.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي غدا السبت، في 642 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة، بواقع 99 مدرسة بإدارة الواسطى، و59 مدرسة بناصر، و32 مدرسة بإدارة بني سويف، و152 مدرسة باهناسيا، و169 مدرسة في إدارة ببا، و89 مدرسة بالفشن، و42 مدرسة بسمسطا.

فيما تنتظم الدراسة يوم الأحد، في جميع مدراس المحافظة، التي يزيد عددها عن 2000 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية، منوهة بأنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 46 مدرسة ما بين (إنشاء جديد، توسع، إحلال كلى، إحلال جزئي) بعدد 680 فصلا بقيمة إجمالية 285 مليون و925 ألف جنيه، والتي تدخل الخدمة هذا العام.