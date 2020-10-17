بورسعيد الكاثوليكية تستقبل الطلاب في أول أيام العام الدراسي

استقبلت المدارس الكاثوليكية ببورسعيد اليوم، الطلاب في أول أيام الدراسة بالعام الجديد، على أنغام الموسيقى الوطنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة تحسبا لفيروس كورونا.

وحرص المدرسين والإداريين على تنظيم الطلاب والتباعد فيما بينهم وحثهم على اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى، مع التشديد على عدم خلع "الكمامات".

وانتشر رجال المرور والكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة في محيط مدارس "الراعي الصالح واليونانية وسانت ماري ببورسعيد بورفؤاد لتأمين دخول الطلاب.

ومن جانبه قال دكتور نبوى باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن تسليم الكتب المدرسية بلغ 90 % للمرحلة الإبتدائية و85% للمرحلة الإعدادية و90% للتعليم الثانوي الفني، مؤكدا على متابعته لأعمال النظافة والتجميل حول المدارس وإزالة الأكشاك والإشغالات والباعة الجائلين.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة الخاصة بالمباني المدرسية والأفنية والأسوار وأعمال التعقيم واتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل الاشتراطات والاجراءات الوقائية والصحية اللازمة من حيث تجهيز حجرات العزل الصحي بالمدارس، كما تم عقد بروتوكول مع الأحياء لتأمين طلاب المدارس والمناطق المحيطة بها من خلال الأقسام التابعة له، موضحًا أن المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة يبدأ العمل بها من الغد.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عن دخول 4 مدارس الخدمة هذا العام وهم: "مدرسة بورسعيد الرسمية الدولية 2، عفت الوهيدي بحي المناخ ومنشية وهدان، والمجد جنوب بورسعيد، والمناصرة الصناعية غرب بورسعيد"، بالإضافة إلى 4 مدارس بها منشآت جديدة وهي: "مدرسة أم خلف، وزيدان سند ومصر الحديثة، والرضوان الأساسية".