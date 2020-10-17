"صحة بورسعيد" تعلن خطتها الوقائية من "كورونا" تزامنًا مع بدء الدراسة

أعلنت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، عن الخطة الوقائية والرقابية الشاملة على المدارس تزامنًا بدء العام الدراسى الجديد.

وأوضحت فى بيان لها اليوم، أن إدارة الطب الوقائي بالتعاون مع إدارة السن المدرسي والإدارات المختلفة، وضعت خطة وقائية شاملة لرفع الوعي الصحي والحد من انتشار الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد والتى قد تحدث بالمنشآت التعليمية.

وقالت إن الخطة تتم على عدة محاور وأهداف، وهي المرور على المدارس للتأكد من جودة البيئة الصحية الداخلية والخارجية للمدارس، وذلك لمنع انتشار الأمراض المعدية ورفع مستوى الوعى الصحى لدى التلاميذ والطلاب والتوعية بالأمراض المعدية وسبل منع انتشارها والتأكد من توافر المطهرات والمعقمات بالمدارس وعمل بروتوكول تعاون بين الصحة والتربية والتعليم لضمان تطهير ونظافة المدارس استقبالًا للعام الدراسي الجديد والمرور على النظافة العامة ومتابعة الإجراءت المتخذة لتحقيق مستوى النظافة المطلوب وعدم تراكم القمامة.

كذلك المرور على خزانات المياه والوقوف على مدى مطابقتها للشروط والمواصفات ودورية التطهير طبقًا للمدد البينية للتطهير، كما يتم أخذ عينات من مياه الشرب للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات وقياس نسب الكلور بها، ومتابعة النظافة العامة لدورات المياه، وتفعيل دور المراقبين الصحيين والرائدات الريفيات ونشر الرسائل الصحية والنشرات التحذيرية وإقامة ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة تناول المواد الغذائية من الباعة الجائلين والرقابة الكاملة على المنشآت التعليمية عن طريق مسؤلى السن المدرسى بكل إدارة صحية.

أيضًا طرق الاكتشاف المبكر للأمراض وطرق الإبلاغ الفورى والتنسيق بين مديري المدارس وإدارة السن المدرسي بكل إدارة صحية، وتوصيل رسالة تثقيفية صحية فى طابور الصباح للطلاب للتوعية بالأمراض وكيفية تجنب نقل العدوى وطرق الوقاية منها والفحص الطبي الشامل للفئة المستهدفة من الطلبة.

وأوضح البيان أنه أمر بتكوين فريق اتصال سريع بين مديري المدارس وإدارة الطب الوقائى لسرعة الإبلاغ والسيطرة على الحالات المرضية التى قد تحدث خلال فترات الدراسة.