جامعة الأزهر تبدأ الدراسة بإجراءات وقائية وتحتفل بذكرى أكتوبر مع الطلاب الجدد

أنهت جامعة الأزهر استعدادتها لاستقبال طلابها في أول أيام الدراسة والبالغ عددهم نحو 450 ألفا طالب وطالبة، موزعين على أكثر من 84 كلية.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، إن جميع الكليات أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب وبدأت في استقبالهم بالفعل، مشيرًا إلى أنه سيجري جولة تفقدية لعدد من الكليات ستبدأ بفرع الجامعة بالدراسة.

وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث بإسم الجامعة، إن أغلب كليات الجامعة ستبدأ الدراسة اليوم، لافتًا إلى أن الجامعة شددت على الإجراءات الاحترازية، حيث تم وضع أجهزة كاشف حرارة وبوابات الكترونية، كما تم التأكيد على عدم دخول أي طالب سوى بالكمامة، كما سيكون هناك تباعد بين الطلاب داخل قاعات الدراسة والمحاضرات.

وأضاف، لـ"الوطن" أنه سيتم رش وتطهير وتعقيم كافة الكليات بشكل دائم ومستمر، كما سيكون هناك فرق طبية من الإدارات الطبية، وسيجري خلال المحاضرة الأولى للطلاب الجدد بجميع الكليات إقامة محاضرات لتعريفهم بالكليات وأقسامها المختلفة، مع التأكيد على رؤية الجامعة ورسالتها خلال المرحلة القادمة.

كما سيتم الاحتفال مع الطلاب بنصر أكتوبر ورفع مستوى الروح الوطنية لديهم والحديث معهم في أبرز الأفكار المتداولة لتحصينهم من الفكر المتطرف ورفع مستوى وعيهم.

ووجه الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، رسالة لعمداء الفرع وأسرة فرع الجامعة بالوجه القبلي كافة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد.

وقال عبدالمالك: "إننى على قناعة تامة أن عمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بفرع الوجه القبلي، والإداريين يستشعرون جميعًا دورهم ومسؤولياتهم في مواقعهم، ولا شك أن رسالة التدريس في الجامعة رسالة شريفة، وهي مسؤولية عظيمة، لأن أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات أمانة في رقابنا، فالحفاظ على وقتهم وحسن توجيههم وإبعادهم عن الأفكار الشاذة والمناهج المنحرفة، مسؤوليتنا جميعًا، ولا بد من أن يكون عضو هيئة التدريس قدوة صالحة لطلابه وطالباته في كل صغيرة وكبيرة".

وأشار إلى "أن العام الجديد سيكون حافلًا بالإنجاز والعطاء وتحقيق الأهداف التي رسمتها إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، ولم يبق إلا العمل والإخلاص فيه وتحمل المسؤولية كاملة كل في موقعه".

ولفت إلى "أن فرع الجامعة بالوجه القبلي، فريق عمل واحد، نتناسى معه ذواتنا وفق علاقات إنسانية عالية، نستمدها من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي حثنا على حسن الخلق والرفق بالإنسان مهما كانت الظروف والمتغيرات"، متمنيًا عامًا موفقًا طيبًا للجميع.