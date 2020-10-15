جامعة الأزهر تزيد درجات الرأفة لطلاب العام الدراسي "2019- 2020"

وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على ما عرضه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بشأن احتساب درجات الرأفة على عدد مواد الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2019- 2020، وهو ما سيزيد من درجات الرأفة للطلاب بشكل أكبر.

وقال المحرصاوي: إن تعديل هذا القرار يأتي مراعاةً لمصلحة الطلاب، فقد كان القرار السابق هو أن تحتسب درجات الرأفة على الفصل الدراسي الأول فقط، مشيرًا إلى أنه ستخاطب الكليات لتعديل نتائجها وفقًا لهذا القرار الجديد.

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس رئيس جامعة الأزهر، قدم التهنئة لثلاثة أساتذة بالجامعة، بعد تعيينهم أعضاءً بمجلس الشيوخ المصري.

وأكد "المحرصاوي"، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعد القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، لافتًا إلى أن أساتذة الجامعة كانوا ولازالوا وسيستمرون في خدمة الوطن والمواطن كل في موقعه.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بتعيين ثلاثة أساتذة بجامعة الأزهر أعضاءً بمجلس الشيوخ.

وشمل القرار تعيين كلٍّ من الدكتور مصطفى محمد عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة خضرة سامي عبد الحميد سالم، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر.