جونز هوبكنز: أمريكا تسجل 69 ألفا و156 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 69 ألفا و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 883 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، وذلك وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأفادت جونز هوبكنز - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، بأن إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وصل حتى الآن إلى 8 ملايين و48 ألفا و865 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 218 ألفا و575 حالة وفاة.