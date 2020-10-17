نائب محافظ القاهرة: تسليم عمارات الزرايب في مارس المقبل

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة لتفقد منطقة الزهور "الزرايب" للتأكد من تطهير وصيانة مجرى السيل بالمنطقة.

وشددت عبد المنعم، على متابعة أعمال التطهير الجارية بمجرى السيل بمنطقة الزهور" الزرايب"، حيث ينتهي بتصريف مياه الأمطار والسيول في بحيرة وذلك ضمن استعدادات موسم الأمطار والسيول.

إنشاء 1080 وحدة سكنية لأهالي الزرايب

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه جار إنشاء عمارات سكنية كمساكن بديلة لسكان منطقة الزرايب كبديل عن البيوت والعشش الموجودة داخل مجرى السيل، وهي عبارة عن 42 عمارة تضم نحو 1080 وحدة سكنية والتي من المقرر تسليمها نهاية شهر مارس المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ بها ما يقارب 36%.

كوبري يربط بين الزرايب وسوق التونسي

واستمعت نائب المحافظ، خلال جولة بالموقع إلى شرح من المهندس المسؤول عن الشركة التي تقوم بالتنفيذ لمسار الكوبري الذى سوف يتم إنشاؤه بطول 2 كيلو للربط بين المساكن الجديدة الجاري إنشائها وسوق التونسي للتسهيل على سكان المنطقة، حيث يتولى إنشاءه وزارتا "الإسكان" و"التضامن".

كما مرت نائب المحافظ على حي التبين لمتابعة تنفيذ ما أصدرته من تعليمات بشأن تطهير مخرات السيل ورفع مستوى منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع بجميع المناطق بحي التبين، وتفقدت مخر السيل بالتبين أمام شركة الكوك وتابعت حالة التطهير به من جميع الجهات ووجهت بضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات ومتابعة حالة الانضباط بالشارع.

كما تفقدت مخر سيل كفر العلو التابع لحي حلوان، مؤكدة ضرورة متابعة حالة النظافة والتطهير به وذلك بحضور هالة سيد رئيس حي التبين والدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان وإسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة، وجمال حسين مدير متابعة ميدانية بالمنطقة ومديري الإدارات المعنية والتنفيذية بحي التبين وحلوان والمنطقة الجنوبية.

من ناحية أخرى، وجهت محافظة القاهرة عدة تعليمات للأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء، للحد من فيروس كورونا أبرزها ما يلي:

-ضرورة التزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس بارتداء الكمامات بمقر العمل.

- على المراكز التكنولوجية ومقدمي الخدمات للمواطنين ارتداء الكمامات.

- حظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة دون ارتداء الكمامات الواقية.

- تلتزم كل الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

- التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والأجرة، حرصا على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات المالية.

- مطالبة الأجهزة المعنية متابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل المختلفة، حرصًا على الصحة العامة.