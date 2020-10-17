مديرية "تعليم القاهرة" توزع إرشادات بالمدارس للوقاية من كورونا

بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد صباح اليوم، وزعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عدة إرشادات وإجراءات احترازية بمختلف مدارس العاصمة، لتوعية الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت إرشادات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لتوعية طلاب المدارس كالتالي:

- الالتزام بارتداء الكمامة.

- عدم المصافحة أو العناق.

- غسل الأيدى جيداً بالماء والصابون.

- استعمال المطهر الكحولي.

- عدم تبادل الأدوات مع زملائك.

- عدم تبادل زجاجات الماء أو الطعام.

-عدم التزاحم عند الدخول أو الخروج من المدرسة.

-عدم التزاحم عند الدخول والخروج من الفصول أو فى فترات الراحة.

-الالتزام بمسافة آمنة دائما بينك وبين زملائك.

- إبلاغ المسئولين بالمدرسة عند شعورك بأى أعراض مرضية.

فى سياق متصل، بدأت 5459 مدرسة بمحافظة القاهرة استقبال نحو 2386831 طالبا وطالبة بالعام الدراسى الجديد بمراحل التعليم المختلفة، ووجه محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالعاصمة، بحضور محمد عبدالتواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، بضرورة اتباع كل الإجراءات والتعليمات التالية مع انطلاق الدراسة لصالح الطلاب والعملية التعليمية.

ورصدت "الوطن"، توجيهات مدير مديرية التعليم بالقاهرة، لقيادات التعليم بالعاصمة مع انطلاق الدراسة.

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية واستمرار حملات التوعية بالمدارس للحد من انتشار الفيروسات وفيروس كورونا المستجد.

- إلزام العاملين بارتداء الكمامات مع استخدام المواد المعقمة والكحوليات.

- الانتهاء من سحب الكتب المدرسية مع ذكر النسبة المئوية.

- التشديد على الزيارات والمتابعات المستمرة، وفق توجيهات محافظ القاهرة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.

- الحرص على السرية التامة في المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبة العمل وعدم إرسال بيانات إلى أي جهة دون الرجوع للمديرية.

- عدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، فهي مسئولية وتختص بها المديرية منعا للخلط والازدواجية.

- يتم إرسال التقارير الخاصة بكل مدرسة عن حالات الغياب والحضور للطلبة والمعلمين، وذلك تحت إشراف مديرى المراحل ومسئول التجريبيات ورياض الأطفال ويتم إبلاغ مدير عام التعليم العام ومدير المكتب الفنى قبل الساعة العاشرة صباحا يوميا.

- يتم الالتزام بجدول الحصص وفقا لكل مدرسة طبقا لظروفها ويراجع من الإدارة والمديرية والمراحل.

- تحقيق أقصى درجات التباعد الأجتماعى داخل الفصل لا تقل عن متر على أن تكون طريقة الجلوس داخل الفصل على شكل "بقعة الشطرنج".

- ضرورة استلام جميع الطلاب الكتب بصرف النظر عن تحصيل المصروفات.

- إلغاء الإجازات الاستثنائية إلا المقدمة بتقرير من كموسيون طبى معتمد فقط لا غير.

- سد حالات العجز من المعلمين فى المدارس عن طريق الخدمة العامة والمشاركة المجتمعية، والأخصائيين الاجتماعيين والتعاون بين الجميع والاستعانة بالزملاء على المعاش، وإذا اضطر الأمر يتم الاستعانة بالموجهين لخدمة العملية التعليمية.

- التأكيد على التعلم عن بعد وارتياد المنصات التعليمية التربوية الموجهة من قبل الوزارة والمديرية والإعلان عنها بالتنسيق مع جميع المراحل التعليمية.

- يتم وضع جداول الحصص والدروس والجدول الخاص بمصادر التعليم "أون لاين" 15 مصدرا بموقع الوزارة فى مكان واضح وظاهر داخل المدرسة.

- يتم تخصيص رابط عبر شبكة الإنترنت للتواصل مع مديرى عموم الإدارات التعليمية وإرسال التقارير اليومية الخاصة بكل مدرسة والمعوقات التى تواجههم أثناء العمل على أن يتم إرسال التقارير للمحافظة والوزارة فى سرية تامة.

- يكون بوفيه المدرسة به أغذية صحية بعيدا عن الأغذية الملوثة وغير المغلفة والتأكد من تاريخ الصلاحية حرصا على صحة الطلبة.

-خروج الطلبة بعد الانتهاء من اليوم الدراسى مسئولية مدير المدرسة واللجنة التى تشرف أثناء اليوم الدراسى، واثنين من المعلمين، بالإضافة إلى الأخصائى والزائرة الصحية.

- غرفة عمليات المديرية تعمل 24 ساعة للتواصل مع الإدارات فى أى وقت.

-على مديرى عموم الإدارات التعليمية التنسيق والتواصل مع الجهات الصحية بصفة مستمرة خلال العام الدراسى.