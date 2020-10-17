بعد انتهاء التسجيل.. خطوات صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

لم تتبقى إلا خطوات قليلة وتبدأ بعدها فئة العمالة غير المنتظمة في صرف منحة الـ500 جنيه، من الأماكن المخصصة.

وبحسب بيان وزارة القوى العاملة، تبدأ خطوات ما بعد التسجيل بمرحلة تدقيق بيانات الذين قاموا بالتسجيل والتحديث عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

تأتي ثاني الخطوات وهي رسالة هاتفية، حيث أنه في حالة استحقاق المتقدم لهذه المنحة، فمثلها مثل المنح السابقة سيصلك رسالة من رقم 2030 وهو الرقم الوحيد الذي سيصلك منه رسالة التأكيد، حيث تتضمن الرسالة مكان الصرف الذي يتوجه إليه والمعتاد أنه يكون أقرب مكتب بريد أو أقرب فرع لبعض البنوك، وذلك وفق تقسيمات أيام محددة لكل فئة للصرف حتى لا يحدث تكدس على منافذ الصرف.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى انتهاء الموعد المحدد على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وصل إلى 6 ملايين و22 ألف عامل وذلك على مدى 6 أيام.

وتم صرف منحة الـ500 جنيه، خلال المراحل الثلاث الماضية بقيمة وصلت نحو 2 مليار 400 مليون و324 ألف جنيه لعدد مليون و600 ألف و216 من العمال غير المنتظمين مساهمة من الدولة في مواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد على العمالة غير المنتظمة، وتم الصرف على 3 مراحل بمعدل 500 جنيه لكل مرحلة.

الرئيس السيسي يوجه الحكومة باستمرار منحة الـ500 جنيه

وتستمر الدولة في صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وذلك بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وإفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية، قائلًا: "طالما اتكلمت عن العمالة غير المنتظمة مش إدينا 3 أشهر، طيب انتوا هتكملوا لآخر السنة ولا إيه، الناس ظروفها صعبة، فلو كان كده نكمل لغاية آخر السنة".