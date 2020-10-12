آخر أخبار مصر.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطقس الغد

على مدار اليوم، تشتعل الساحة بالعديد من الأخبار والقرارات الحكومية التي تشغل القارئ، نظرًا لأنها تمس حياته اليومية بشكل خاص، وترصد "الوطن"، خلال التقرير التالي، أهم الأحداث وآخر أخبار مصر اليوم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

التعليم تستعد للعام الدراسي الجديد

تستعد مديريات التعليم لبداية العام الدراسي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، حيث تم افتتاح عدد من المدارس الجديدة، لتبدأ الخدمة فعليًا بداية من 17 أكتوبر الجاري، كما يجري استكمال أعمال التطوير والصيانة الجارية في المدارس القائمة.

طرح وحدات سكنية في 11 مدينة خلال أيام

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عزم الحكومة طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال الأيام المقبلة في 11 مدينة جديدة، ولتفاصيل الخبر والمدن يمكن الدخول هنــــا.

تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

وضعت الحكومة شرطًا أساسيًا للحصول على المنحة، هي تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عبر بوابة الحكومة المصرية، التي تستهدف الفئات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا والتداعيات التي تسببت بها، وتشمل العمالة اليومية، والعاملين في قطاع السياحة، والعاملين في المهن الحرة، إلى جانب العاملين في القطاعات غير المنتظمة ولا يتمتعون بنظام تأميني.

ولتقديم والبيانات المطلوبة يمكن الدخول هنـــا.

إطلاق 72 خدمة رقمية بنهاية 2020 عبر منصة مصر الرقمية

ناقش اجتماع مجلس الوزراء اليوم آخر مستخدات منصة مصر الرقمية misr.gov.eg التي تستهدف ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات والربط البيني مع جميع جهات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

وتم في عام 2020 إضافة 72 خدمة على مرحلتين، كما يستهدف إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، كما تستهدف في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.

طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ارتفاع معدل الشفاء من كورونا لـ93.6%

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا، فبحسب بيانات وزارة الصحة والسكان ارتفع المعدل ليصل إلى 93.6%.