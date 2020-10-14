آخر فرصة.. خطوات تحديث بيانات مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق رابط تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عبر بوابة الحكومة المصرية، والتي من المقرر أن تستمر حتى غدًا الخميس، حتي يتمكن المستحقون للمنحة من صرفها.

وكان من المقرر أن تُصرف المنحة لمدة 3 أشهر فقط منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن رئاسة الجمهورية أعلنت مد صرف المنحة حتى شهر ديسمبر المقبل، شريطة تحديث البيانات الخاصة بهم.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها خطوات تحديث البيانات الخاصة بالمستحقين، وطرق صرف المنحة.

خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

- تقوم وزارة الاتصالات بإرسال رسالة نصية لكل مستحق على تليفونه الشخصي، وقبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وضمانًا لسلامة المستحقين.

- يتوجه المستحق لماكينات الصراف الآلي في الموعد المحدد الذي تم إبلاغه به من خلال الرسالة النصية.

- يقوم باستخدام كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى من المنحة.

خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

- للمشاركة في منحة العمالة المتضررة يتوجب عليك التسجيل أولاً وتعبئة الحقول الضرورية، من هنــا.

- سيتطلب التسجيل إدخال الاسم رباعيًا والبريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية، وطريقة التواصل، والمهنة، بالإضافة إلى باقي البيانات المطلوبة الأخرى في الاستمارة أدناه.

- هذه البيانات يجب أن تكون كاملة وصحيحة حتى تمكنك من المشاركة الفعالة في منحة العمالة المتضررة.

- خطوة تحديث البيانات تأتي تمهيدًا لصرف الدفعة الرابعة حيث يتم مراجعة البيانات الخاصة بالفئات التي حصلت على المنحة سابقًا، وتطلب منها تحديث البيانات للتأكد من استمرار أحقيتها في الحصول على المنحة.

وبحسب المصادر، لن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات الخاصة بصرف الدفعات السابقة، مؤكدة أن من يستحق فقط سيتم الصرف له.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، بصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 1500 جنيه تصرف حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على ثلاث مراحل، لتخفيف الأعباء عن العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.