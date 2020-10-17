"تعليم القاهرة": انتظام الدراسة في المدارس التي تعمل السبت

أكد محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، انتظام الدراسة في المدارس التي تعمل السبت وبعض المدارس الحكومية واتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والأمنية والتواصل المستمر مع الإدارات والمدارس لحظة بلحظة، للاطمئنان على الطلبة والعاملين والتأكيد على مديري العموم وقيادات المديرية بالمتابعات المكثفة وإرسال تقارير للمديرية.

وفي سياق متصل، تابع مجدي الجيار مدير عام إدارة الوايلي التعليمية، انتظام الدراسة في المدرسة المارونية الخاصة ومدرسة المحبة الإعدادية بنات منذ الصباح الباكر، مؤكدا انتظام سير الدراسة بالإدارة والتزام الطلاب بارتداء الكمامات وعدم المصافحة.

وأكد انتظام اليوم الأول للدراسة وتعقيم الفصول الدراسية صباحا، قبل دخول الطلبة والالتزام بجميع التعليمات وعدم حدوث تكدس.

كما بدأت 5459 مدرسة بمحافظة القاهرة استقبال 2386831 طالبا وطالبة، بالعام الدراسي الجديد بمراحل التعليم المختلفة.

ووجه محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالعاصمة، بحضور محمد عبدالتواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، بضرورة اتباع كل الإجراءات والتعليمات التالية مع انطلاق الدراسة لصالح الطلاب والعملية التعليمية.

ورصدت "الوطن"، توجيهات مدير مديرية التعليم بالقاهرة، لقيادات التعليم بالعاصمة مع انطلاق الدراسة.

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية واستمرار حملات التوعية بالمدارس، للحد من انتشار الفيروسات وفيروس كورونا المستجد.

- إلزام العاملين بارتداء الكمامات مع استخدام المواد المعقمة والكحوليات.

- الانتهاء من سحب الكتب المدرسية مع ذكر النسبة المئوية.

- التشديد على الزيارات والمتابعات المستمرة وفق توجيهات محافظ القاهرة، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.

- الحرص على السرية التامة في المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبة، وعدم إرسال بيانات إلى أي جهة دون الرجوع للمديرية.

- عدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، فهي مسؤولية وتختص بها المديرية منعا للخلط والازدواجية.

- يتم إرسال التقارير الخاصة بكل مدرسة عن حالات الغياب والحضور للطلبة والمعلمين، وذلك تحت إشراف مديري المراحل ومسؤول التجريبيات ورياض الأطفال ويتم إبلاغ مدير عام التعليم العام ومدير المكتب الفني قبل الساعة العاشرة صباحا يوميا.

- يتم الالتزام بجدول الحصص وفقا لكل مدرسة طبقا لظروفها، ويراجع من الإدارة والمديرية والمراحل.

- تحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي داخل الفصل لا تقل عن متر.

- ضرورة استلام جميع الطلاب الكتب بصرف النظر عن تحصيل المصروفات.

- إلغاء الإجازات الاستثنائية إلا المقدمة بتقرير من كموسيون طبي معتمد فقط لا غير.

- سد حالات العجز من المعلمين في المدارس عن طريق الخدمة العامة والمشاركة المجتمعية، والأخصائيين الاجتماعيين والتعاون بين الجميع والاستعانة بالزملاء على المعاش، وإذا اضطر الأمر يتم الاستعانة بالموجهين لخدمة العملية التعليمية.

- التأكيد على التعلم عن بعد وارتياد المنصات التعليمية التربوية الموجهة من قبل الوزارة والمديرية، والإعلان عنها بالتنسيق مع جميع المراحل التعليمية.