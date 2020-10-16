بالصور.. حملة مكبرة لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية في دمياط

شنت الوحدة المحلية بفارسكور برئاسة اللواء وحيد عوض، حملة مكبرة بنطاق المدينة، حيث تم إغلاق وتشميع عدد من السناتر بالمدينة، كما قامت الوحدة بعمل تجريف وكنس وأعمال نظافة، ورفع إشغالات بنطاق أسوار المدارس، لرفع مستوى النظافه العامة والظهور بالشكل الحضاري، وذلك تحت إشراف فايزة فودة نائب المدنية.

وواصلت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة التعليم استعدادات العام الدراسي الجديد، ومن أبرز التعليمات التي صدرت للمحافظات، إغلاق مراكز الدروس الخصوصية "السناتر"، وعدم السماح بأي مخالفات أو تجاوزات في هذا الشأن.

ورصدت "الوطن" إجراءات وزارتي التنمية المحلية والتعليم، لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية والمتمثلة في " تكثيف الحملات من قبل الأحياء بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لغلق أي سنتر مفتوح - اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس من غلق وتشميع للمركز- تحرير محضر وغرامة ضد المخالفين مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن مراكز الدروس "السناتر" للتعامل معها ومنع التجمعات حفاظا على سلامة الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث وفرت المديرية بدائل توفرها وزارة التعليم مثل مجموعات التقوية والمنصات التفاعلية كما أعلنت وزارة التعليم أنّ العام الدراسي الحالي هو عام تقدير المعلم ومكافأته وعام عودة الهيبة للمدرسة.

مع تخصيص رقم واتس آب 01150606783 للإبلاغ عن أي شكاوى، أو رقم الخط الساخن 15330 للإبلاغ عن المراكز و توعية أولياء الأمور بأهمية المدرسة وخطورة السناتر والعمل على عدم استنزاف الأسر وأولادهم في الدروس الخصوصية.