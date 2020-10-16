بعد أنباء الموجة الثانية.. الصحة تصدر بيانا هاما بعد قليل

تصدر وزارة الصحة والسكان، بيانا هاما بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، هناك زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بالدول الأوروبية ومعظمها دخل الموجة الثانية للفيروس وهي أشد واعنف من الأولي وهناك فئات كثيرة متأثرة بها.

وتابع "عصمت" في تصريحات خاصة للوطن، أكثر الفئات تأثرا بالموجة الثانية للفيروس هم الشباب نظرا لعدم انباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار وعدم المصافحة عند إلقاء والتقبيل و الاحضان لذلك قامت عدد من الدول بغلق اماكن انتشار العدوي كالنوادي والكافتيريات والمقاهي.

وعن الوضع الوبائي في مصر، طمأن مستشار منظمة الصحة العالمية بأن الوضع لدينا مطمئن للغاية ولكن يجب الحذر فيروس كورونا والوقت القادم بيس له أمان.

وأكد علي أن منظمة الصحة العالمية أشارت في أكثر من تصريح لها بأن وضع فيروس كورونا سيظل مستمر معنا حتي أوائل 2020 ولحين ذلك الوقت يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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