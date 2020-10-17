أغنية بالقومي لثقافة الطفل تحذر من مخاطر اللهث وراء مشاهدات "يوتيوب"

يُعرض على قناة المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، على "يوتيوب" أغنية الأراجوز الجديدة بعنوان "الأراجوز يوتيوبر"، والتي كتبها الشاعر أحمد زيدان.

وتتحدث نمرة الأراجوز يوتيوبر، حول فكرة شغف هواة نشر تسجيلات الفيديو عدد الإعجابات والمشاهدات التي تتحول لرصيد مالي، بعد تحقيق عدد مشاهدات كبير، وكلما زادت المشاهدات زاد شغف العارضين في تقديم الأكثر جرأة وإثارة للحفاظ على عدد مشاهدات كبير، مما يوقع البعض في تقديم محتوى لا أخلاقي أحيانا أو القيام بمخاطرات علها تحدث رقم مشاهدة كبير.

وأضاف الشاعر أحمد زيدان في تصريحات صحفية، هذه النمرة الخامسة التي أكتبها للأراجوز منذ رمضان الماضي، وقدمت على قناة المركز القومي لثقافة الطفل، وهي نمرة حديثة أقدمها مع مجموعة منتخبة من الكتاب، وسوف تصدر مجمعة في كتاب قريبًا ضمن إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل، من إعداد الباحث أحمد عبد العليم والفنان ناصر عبد التواب.

وتابع: حاولت عبر نمرة الأراجوز باعتباره لسان حال الناس وناقدًا لأحوالهم أن تقدم بشكل كوميدي حال أحد الأشخاص الذي يهتم فقط بنشر فيديوهات تخصه، محاولًا الوصول لأرقام كبيرة في المشاهدة حتى أنه يحاول الانتحار حتى يجذب نظر جمهور اليوتيوب.

وأضاف: قدمت فيما سبق بعض النمر الحديثة حول الاستهتار في التعامل مع فكرة الحظر والتعامل مع جائحة كورونا من بعض الأشخاص، بعنوان "ساعة الحظر، التباهي، تنظيم الوقت"، وغيرها من نمر الأراجوز التي كانت بداية اشتغالي بها فكرة للفنان ناصر عبد التواب لكتابة نمر جديدة، مما دفع بعدد من الكتاب لخوض غمار التجربة منهم الكاتب محمد ناصف والسيد لطفي ومحمد زناتي وأحمد جابر وغيرهم.

"الأراجوز يوتيوبر" فكرة كتبها الشاعر أحمد زيدان، أداء وتحريك عروسة الأراجوز ناصر عبد التواب، تحريك أم فلفل حمدي مجدي، أداء صوتي أم فلفل حسن يحي، الملاغي أحمد جابر، ماسكات مروة طلبة، تصوير ريهام جمال، مونتاج وتنفيذ ميسرة خيري، ومن إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف.