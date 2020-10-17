إيبارشية طما تحتفل باليوبيل الفضي لمعهد أثناسيوس.. ولقاء لشمامسة أطفيح

احتفلت إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، باليوبيل الفضي لتأسيس معهد القديس أثناسيوس الرسولي للدراسات اللاهوتية، وكرم الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية خلال الحفل خريجي الدفعة رقم 22 وطلبة معهد الرعاية والتربية فرع طما.

بدأ الحفل بالصلاة ونشيد الكلية الاكليريكية، وتوالت بعدها فقرات الحفل، والتي شملت العروض وكلمات الكهنة والمسئولين.

وهنأ الأنبا إسحق في كلمته الخريجين مقدمًا لهم كلمة منفعة، ومؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالتعليم الكنسي السليم.

وقدم الأسقف الشكر لكل من له تعب في نشر الكلمة وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا موسي أسقف الشباب وكيل معهد الرعاية والتربية، وأيضًا مؤسس معهد القديس أثناسيوس بالإيبارشية الأنبا فام أسقف طما السابق.

الجدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني قد زار المعهد في شهر يناير الماضي، خلال زيارته الرعوية لإيبارشيات محافظة سوهاج.

من جهة أخرى، نظمت لجنة الشماسية والألحان الكنسية بإيبارشية أطفيح لقاءًا روحيًا لشمامسة الإيبارشية حضره الأنبا زوسيما أسقف أطفيح، وعدد من الكهنة ومُرتلو الكنائس وعدد كبير من الشمامسة من مختلف كنائس بالإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، ورسم الأنبا زوسيما خلاله خمسة من الشمامسة في رتبة أُغنسطس، تلاه عددًا من المحاضرات إلى جانب مراجعة بعض الألحان.

كما أطلق مركز الأرشيدياكون حبيب جرجس للدراسات اللاهوتية والألحان الكنسية قسم المشورة التابع لإيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا، تحت رعاية الأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية، دورة جديدة للمقبلين على الزواج، بداية من 13 نوفمبر المقبل، حتى 28 من نفس الشهر، بالمركز ذاته.

ويقدم المركز خلال الدورة عدة موضوعات، من بينها: "المعنى المسيحي للزواج والزواج المسيحي عهد أم عقد وطقس الإكليل والغفران والجسد رؤية كتابية والاستعداد الروحي للصوم والتناول والزواج المسيحي مبدأ العطاء أكثر من الأخذ".