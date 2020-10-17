انتظام الدراسة بفصول مدارس الغربية وسط إجراءات مواجهة كورونا

شهدت مدارس مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بكافة الإدارات التعليمية بقري ومراكز محافظة الغربية، انتظام سير فعاليات الحصص الدراسية تزامنًا مع حلول العام الدراسي الجديد، بمشاركة أكثر من 120 ألف طالب وطالبة وسط اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أخطار الإصابة بفيروس كورونا.

ورصدت "الوطن" بدء انتظام طابور الصباح المدرسي وحرص أولياء أمور الطلاب والطالبات على اصطحاب ذويهم حتى أبواب المدارس مرتديين الكمامات والأدوات الطبية للوقاية من أخطار تفشي وباء "كوفيد 19"، وسط رفع حالة التأهب وتفعيل غرف العمليات والطوارئ بكافة الإدارات التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، لتذليل أي عقبات محتمله وتذليلها.

ومن جانبه أجري ناصر حسن وكيل وزارة التربية التعليم، جولة ميدانية لتفقد عددا من المدارس لمتابعة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بما يحافظ على على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.

وتابع "حسن" الوضع النهائي لتسليم الكتب المدرسية، وطرح الأطر العامة للجداول الدراسية، ومناقشة المجموعات المدرسية، وموقف الصيانة البسيطة بجميع المدارس، وأعطى توجيهاته بضرورة المرور على كافة المدارس ومتابعة فعاليات الأنشطة التربوية والتعليمية المختلفة.

وأكد وكيل وزارة التربية التعليم على ضرورة تشكيل لجان من الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع مديري الأمن بالإدارت التعليمية، للتأكد من سلامة الفصول الدراسية وأمان كافة الساحات المدرسية، وخلوها من بالوعات الصرف الصحي المتهالكة، وتوفير كافة الصيانات المطلوبة لتأمين أرواح الطلاب.