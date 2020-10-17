مدير مصنع مواد غذائية: مصر تتخطى نسبة 20% من الإنتاج العالمي للزيتون

قال هشام محمود، مدير مصنع مواد غذائية، إن مصر احتلت المركز الأول في إنتاج الزيتون في موسم 2019-2020 حيث جرى تخطي إسبانيا، وأصبح حجم الإنتاج المحلي 690 ألف طن بينما الإنتاج العالمي يصل لـ2 مليون و925 طن.

ولفت خلال لقاء ببرنامج "مصر بتبني"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر تخطت نسبة 20% من الإنتاج العالمي، وذلك نتيجة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة 100 مليون شجرة زيتون حتى 2022 وينفذ حاليًا منها 53 ألف شجرة.

وأضاف أن مصر تتميز بطقس وبيئة مناسبين يتيحان زراعة الزيتون، ما يعطي فرصة كبيرة للتوسع في زراعته، وتخطي إسبانيا بمراحل، مشيرًا إلى أن مصر ستكون في المستقبل بورصة للزيتون.

وتابع أن مصانع الزيتون تعتمد بشكل أساسي على كمية الزيتون الداخلة لها والتصدير بشكل أكبر.

وأوضح "أن المصنع داخل المنطقة الصناعية يعد أفضل من ناحية تقديم الخدمات مثل الصرف والكهرباء والمياه، والتي تعد من مقومات الصناعة وبدونها ستحدث مشكلة".

وذك أن "هيئة التنمية الصناعية تهتم بتقديم هذه الخدمات، وهناك اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرئيس السيسي يشجع على مثل هذه الصناعات".

وأشار إلى "أنه أسس شركة، ثم تقدم بهيئة التنمية الصناعية، وهناك أوراق مطلوبة لإنشاء المصنع في المنطقة الصناعية، مثل دراسة الجدوى للمشروع".

وقال "إن استخراج شهادات التشغيل والرخص كان سريعًا مقارنة بالمصانع المتواجدة خارج المنطقة الصناعية، فجرى استخراج الشهادات خلال 15 يومًا فقط بما فيها إمكانية التصدير لأي دولة"، موضحًا أن مصنعه صدر لإسبانيا والبرازيل وفرنسا وحاليصا جاري إعداد التصدير للدول العربية.